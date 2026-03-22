Президент Финляндии: война с Ираном продемонстрировала изменение отношения США к союзникам

Президент Финляндии Александр Стубб считает войну с Ираном ещё одним свидетельством того, что подход США к союзникам изменился.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью The Telegraph.

Финский президент убежден, что Европе следует осознать эту разницу во внешней политике США.

"И разница заключается в том, что в прошлые времена, когда США были доброжелательным гегемоном, они сначала консультировались со своими союзниками (прежде чем вмешиваться) в Ливии, Ираке и Афганистане, а также стремились получить одобрение Совета Безопасности ООН. А если это не удавалось, они действовали вместе со своими союзниками. На этот раз Соединенные Штаты действовали самостоятельно или совместно с Израилем, не информируя союзников", – отметил Стубб.

На вопрос, какой, по его мнению, является Америка сейчас, он ответил: "Я не буду давать ей определение, но это гегемон другого типа. Она, как и раньше, очень сильна. Но она не полагается на своих союзников так, как раньше".

Недавно также Стубб выразил убеждение, что Европа могла бы достичь соглашения с президентом США, которое помогло бы одновременно решить как нефтяной кризис в Персидском заливе, так и войну в Украине.

Он также говорил, что Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, который может помешать России в военном сотрудничестве с Ираном.