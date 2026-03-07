Президент Фінляндії: конфлікт на Близькому Сході може дати Україні певні переваги

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, який може перешкодити Росії у військовій співпраці з Іраном.

Про це він сказав у суботу, 7 березня, під час державного візиту до Індії, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Стубб вважає, що удари США та Ізраїлю по Ірану, а також контратаки Тегерана по американських базах на Близькому Сході та в декількох сусідніх країнах означають, що "Іран і Росія зараз не можуть співпрацювати в галузі ракетної та оборонної промисловості".

Крім того, на його думку, зміщення глобальної уваги на Іран може створити можливості для дипломатії щодо України, даючи "простір для переговірників, щоб вони могли щось придумати, не перебуваючи в центрі уваги".

Проте, за його словами, Росія вже має два заводи, які виробляють дрони типу "Шахед" з використанням іранських технологій. Він зазначив, що ймовірним негативним наслідком конфлікту на Близькому Сході є зростання цін на нафту, "що, по суті, буде живити російську військову машину", адже Росія є великим виробником і експортером нафти.

Стубб також впевнений, що війна в Україні могла б закінчитися раніше, якби Київ отримав таку ж підтримку в галузі протиповітряної оборони, яка була надана регіону Перської затоки протягом перших семи днів війни на Близькому Сході.

Фінський президент порівняв фінансові витрати на війни, оцінивши, що перший тиждень бойових дій в Ірані коштував приблизно $40 млрд, що приблизно дорівнює щорічним витратам європейських країн на допомогу Україні.

Нагадаємо, нещодавно одна із запущених Іраном балістичних ракет летіла у напрямку території Туреччини і була збита з американського есмінця. В Анкарі переконані, що ціллю не були турецькі об’єкти.

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що цей інцидент не є підставою для застосування статті 5 про взаємну оборону.

7 березня американський президент Дональд Трамп анонсував "дуже сильний удар" по Ірану через його "погану поведінку".

