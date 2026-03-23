Зеленський отримав доповідь української команди про переговори у США

Президент України Володимир Зеленський отримав доповідь української делегації щодо підсумків раунду переговорів з американською стороною у Флориді 21-22 березня.

пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що у неділю отримав доповідь від української команди після другого дня перемовин з американською стороною у Флориді.

"Очікую, що після повернення переговорної команди в Україну ми детально обговоримо усі аспекти зустрічей, які не можна безпечно обговорювати телефоном. Є сигнали, що можливі нові обміни, і це було б гарними новинами та підтвердженням, що дипломатія працює", – зазначив президент.

Він також висловив подяку американцям, які виступають за гідний мир для України. "Важливо, щоб нікому з нас не довелось знову воювати через кілька місяців чи років. А це означає, що безпекові гарантії для України та всієї Європи мають бути достатніми для надійного миру", – наголосив Зеленський.

Перед цим голови американської та української делегацій повідомили, що другий день перемовин був зосереджений на обговоренні гарантій безпеки для України та гуманітарного компонента завершення війни.

Від України участь у переговорах в Маямі 21-22 березня брали секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця, а також лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Американську команду, крім Віткоффа, представляли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум. Російські перемовники участі в зустрічах не брали.

Президент України Володимир Зеленський перед цим раундом перемовин казав, що одне із завдань – підготовка до тристоронніх переговорів.