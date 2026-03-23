Зеленский получил отчёт украинской делегации о переговорах в США
Президент Украины Владимир Зеленский получил доклад украинской делегации об итогах раунда переговоров с американской стороной во Флориде 21-22 марта.
Об этом он сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".
"Ожидаю, что после возвращения переговорной команды в Украину мы подробно обсудим все аспекты встреч, которые нельзя безопасно обсуждать по телефону. Есть сигналы, что возможны новые обмены, и это было бы хорошей новостью и подтверждением того, что дипломатия работает", – отметил президент.
Он также выразил благодарность американцам, которые выступают за достойный мир для Украины. "Важно, чтобы никому из нас не пришлось снова воевать через несколько месяцев или лет. А это означает, что гарантии безопасности для Украины и всей Европы должны быть достаточными для надежного мира", – подчеркнул Зеленский.
Перед этим главы американской и украинской делегаций сообщили, что второй день переговоров был посвящен обсуждению гарантий безопасности для Украины и гуманитарного компонента завершения войны.
Переговоры украинской и американской команд во Флориде длились два дня, 21-22 марта.
От Украины в переговорах в Майами 21-22 марта принимали участие секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, а также лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Американскую команду, кроме Уиткоффа, представляли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груэнбаум. Российские переговорщики во встречах не участвовали.
Президент Украины Владимир Зеленский перед этим раундом переговоров говорил, что одна из задач – подготовка к трехсторонним переговорам.