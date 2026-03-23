Зеленский получил отчёт украинской делегации о переговорах в США

Президент Украины Владимир Зеленский получил доклад украинской делегации об итогах раунда переговоров с американской стороной во Флориде 21-22 марта.

Об этом он сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что в воскресенье получил доклад от украинской делегации после второго дня переговоров с американской стороной во Флориде.

"Ожидаю, что после возвращения переговорной команды в Украину мы подробно обсудим все аспекты встреч, которые нельзя безопасно обсуждать по телефону. Есть сигналы, что возможны новые обмены, и это было бы хорошей новостью и подтверждением того, что дипломатия работает", – отметил президент.

Он также выразил благодарность американцам, которые выступают за достойный мир для Украины. "Важно, чтобы никому из нас не пришлось снова воевать через несколько месяцев или лет. А это означает, что гарантии безопасности для Украины и всей Европы должны быть достаточными для надежного мира", – подчеркнул Зеленский.

Перед этим главы американской и украинской делегаций сообщили, что второй день переговоров был посвящен обсуждению гарантий безопасности для Украины и гуманитарного компонента завершения войны.

Переговоры украинской и американской команд во Флориде длились два дня, 21-22 марта.

От Украины в переговорах в Майами 21-22 марта принимали участие секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, а также лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Американскую команду, кроме Уиткоффа, представляли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груэнбаум. Российские переговорщики во встречах не участвовали.

Президент Украины Владимир Зеленский перед этим раундом переговоров говорил, что одна из задач – подготовка к трехсторонним переговорам.