Віткофф та Умєров розповіли результати другого дня переговорів у США

Другий день переговорів США та України, який відбувся у неділю 22 березня у Флориді був зосереджений на обговоренні гарантій безпеки для Києва та гуманітарного компонента завершення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив глава української переговорної групи секретар РНБО Рустем Умєров та спецпредставник президента США Стів Віткофф на платформі X.

Від України участь у переговорах в Маямі 21-22 березня брали секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця, а також лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Американську команду, крім Віткоффа, представляли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум. Російські перемовники участі в зустрічах не брали.

Умєров повідомив, що під час зустрічей сторони зосередилися на обговоренні безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення українських громадян.

Секретар РНБО також повідомив про прогрес в узгодженні позицій України та США, який, за його словами, дозволить сторонам "перейти до наступного етапу зустрічей".

"Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань. За підсумками зустрічей сьогодні доповіли Президентові України Володимиру Зеленському про результати роботи. Детальну доповідь представимо після повернення в Україну", – написав Умєров.

In Florida, we concluded another stage of negotiations with the American side as part of the process aimed at achieving a sustainable peace.



During the meetings, we focused on issues of reliable security guarantees and the humanitarian track, in particular the exchange and… – Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 22, 2026

Спецпредставник американського президента Віткофф також відзначив прогрес, досягнутий в ході зустрічей.

"Конструктивні переговори продовжили вчорашній прогрес і зосередилися на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на надзвичайно важливих гуманітарних заходах у регіоні", – написав він.

Today in Florida, delegations from the United States and Ukraine reconvened for a second day of discussions as part of the ongoing, US-led mediation efforts toward establishing a lasting and comprehensive peace agreement to the war.



The constructive talks built on yesterday’s… – Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) March 22, 2026

Президент України Володимир Зеленський перед цим раундом перемовин розповів, що одне із її завдань – підготовка до тристоронніх переговорів. Також планувалась робота над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни, для майбутніх гарантій безпеки та відновлення України.

Мали обговорювати також продовження дії програми PURL із закупівлі зброї для України та українсько-американську угоду щодо БпЛА.

Американська та українська сторона пізно увечері 21 березня повідомили про підсумки першого дня роботи.