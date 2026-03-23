Нідерланди, ймовірно, першими у НАТО почнуть інтегрувати безпілотники у всі підрозділи армії

Армія Нідерландів готується створювати численні підрозділи операторів безпілотників, які будуть інтегровані у всі інші більші армійські підрозділи для їхнього забезпечення безпілотною компонентою.

Про це повідомляє NL Times, пише "Європейська правда".

У квітні нідерландська армія починає рекрутинг 1000-1200 зацікавлених працювати з безпілотниками і технологіями протидії ворожим безпілотникам для проходження навчання та подальшої інтеграції у різні підрозділи війська – враховуючи реалії російсько-української війни та війни на Близькому Сході. В результаті безпілотна компонента має з’явитися у всіх підрозділах армії.

Головнокомандувач Онно Ейхельсхейм зазначив, що у сучасній війні безпілотники і технології протидії відіграють значно більшу роль, ніж раніше. "Тож ми маємо постійно модернізуватися і адаптувати наші системи", – сказав він.

За його словами, Нідерланди стануть першою державою НАТО, яка вирішила комплексно інтегрувати у військо безпілотники і технології протидії.

Головнокомандувач наголосив, що розвитку паралельно з розвитком технологій важлива тісна співпраця з виробниками у сфері безпілотних технологій.

