У Польщі завершують роботу над власним аналогом "Шахеда"

Польща завершує роботу над створенням власного дрона типу "Шахед", який введе в експлуатацію новостворений Центр автономних систем.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF24.

Міністр оборони Польщі взяв участь у підписанні угоди про створення Центру автономних систем у Варшаві, який займатиметься безпілотними літальними апаратами.

"Безпілотні системи – повітряні, наземні, надводні, підводні – мають бути скрізь, у всіх сферах, у всіх видах військ. Вони вже є у нас, але їхня кількість має зрости", – наголосив Косіняк-Камиш.

Він підкреслив, що "польський Шахед" PLargonia перебуває на завершальному етапі розробки. А перше завдання для Центру автономних систем – це довести проєкт до стадії експлуатації.

Міністр оголосив, що Центр об'єднає можливості військових інститутів, науково-дослідних інститутів, збройних сил та польської промисловості для створення нових БпЛА.

За підрахунками міністерства, цього року Польща виділить 25 млрд злотих (5,8 млрд євро) на безпілотні дрони, автономні системи та антидронові системи. Очікується, що ці кошти надійдуть з програми ЄС з переозброєння SAFE.

Нагадаємо, 12 березня президент Польщі Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння. Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

Після того як польський президент наклав вето на закон щодо втілення програми SAFE, уряд Польщі ухвалив постанову про виділення коштів на оборону, яка дозволить залучити кошти на переозброєння.

