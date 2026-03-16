ЗМІ дізнались, як Україна "потопила" фрегат НАТО дронами на військових навчаннях 

Багатонаціональна військово-морська команда на чолі з Україною, яка виконувала роль "ворога" в навчаннях НАТО "REPMUS/Dynamic Messenger 2025", виявила вразливість військово-морських сил НАТО та "потопила" щонайменше один фрегат союзників.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 2025 в Португалії так звана "червона" команда, що складалася з американських, британських, іспанських та інших підрозділів та яку очолила Україна, змагалася з командою "синіх" – силами НАТО – за кількома сценаріями.

Джерело з України, яке безпосередньо було залучене до торішніх навчань НАТО, розповіло виданню, що п'ять навчальних сценаріїв включали відпрацювання захисту портів та конвоїв.

У всіх п'яти сценаріях команда під керівництвом України перемогла сили Альянсу.

За правилами навчань, переможцем вважалися ті, хто "атакував", тобто націлився на кораблі противника.

За словами джерел, під час імітаційної атаки на конвой "червоні" зробили стільки "влучань" у фрегат НАТО, що той би потонув у справжньому бою.

"Проблема була не в тому, що вони не могли нас зупинити – вони навіть не бачили нашої зброї", – розповідає співрозмовник газети з України.

На навчання українці також привезли кілька версій свого морського безпілотника Magura V7. Один перевозив розвідувальне обладнання та вибуховий заряд, інший – кулемет.

Як зазначає FAZ, ці навчання чітко продемонстрували, що безпілотні системи в поєднанні з оперативним досвідом та перевіреним плануванням становлять "реальну загрозу" для військово-морських сил НАТО, враховуючи, що Альянс ще не належним чином підготовлений до атак із застосуванням такої зброї.

Речник Альянсу підтвердив проведення навчань газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, назвавши їх "історичною віхою, яка підтверджує зростаючу роль України в навчаннях НАТО", оскільки вперше український флот координував дії сил противника.

Як раніше писала "Європейська правда", українські військові інструктори навчатимуть солдатів Бундесверу відбивати потенційний напад Росії на НАТО в рамках домовленості між Києвом та Берліном.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна направила групу експертів з безпілотників на Близький Схід для захисту американських військових об’єктів в регіоні, зокрема в Йорданії.