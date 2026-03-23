Нидерланды начнут интегрировать беспилотники во все подразделения армии
Армия Нидерландов готовится создать многочисленные подразделения операторов беспилотников, которые будут интегрированы во все армейские подразделения для обеспечения их беспилотной компонентой.
Об этом сообщает NL Times, пишет "Европейская правда".
В апреле нидерландская армия начинает набор 1000–1200 человек, заинтересованных в работе с беспилотниками и технологиями противодействия вражеским беспилотникам, для прохождения обучения и дальнейшей интеграции в различные подразделения войск – с учетом реалий российско-украинской войны и войны на Ближнем Востоке. В результате беспилотная компонента должна появиться во всех подразделениях армии.
Главнокомандующий Онно Эйхельсхейм отметил, что в современной войне беспилотники и технологии противодействия играют гораздо большую роль, чем раньше. "Поэтому мы должны постоянно модернизироваться и адаптировать наши системы", – сказал он.
По его словам, Нидерланды станут первым государством НАТО, которое решило комплексно интегрировать в вооруженные силы беспилотники и технологии противодействия.
Главнокомандующий подчеркнул, что наряду с развитием технологий важное значение имеет тесное сотрудничество с производителями в сфере беспилотных технологий.
