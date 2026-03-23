Второй тур местных выборов во Франции: определили мэра Парижа и ряда крупных городов

По итогам второго тура местных выборов во Франции в трех крупнейших городах страны, включая Париж, мэрами станут кандидаты от левых сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам BFMTV.

По итогам голосования 22 марта в Париже победу одержал кандидат социалистов Эмманюэль Грегуар с 50,52% голосов. В 2018-2024 годах он был заместителем предыдущего мэра Анн Идальго.

В Лионе должность удержал представитель "Зеленых" Грегори Дусе, в Марселе – социалист Бенуа Паян, в Лилле – социалист Арно Деланд.

В то же время в Бордо на юго-западе победил кандидат пропрезидентского блока, а объединение правых и ультраправых во главе с Эриком Сиотти – в Ницце.

Правые "Республиканцы" опередили социалистов в Бресте и Клермон-Ферране.

В более 33 300 общинах и городах результат выборов определился еще в первом туре.

Между тем в немецкой земле Рейнланд-Пфальц, где в воскресенье проходили выборы в земельный парламент, победили представители партии Фридриха Мерца.

