Партія Мерца виграла на земельних виборах у Рейнланд-Пфальці

Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вперше за 35 років переміг на місцевих виборах у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

повідомляє Die Welt.

На недільних виборах до парламенту федеральної землі, згідно з попередніми результатами, ХДС отримав 31% голосів, тоді як Соціал-демократична партія Німеччини – 25,9%.

Це стало найкращим результатом блоку Мерца на виборах у Рейнланд-Пфальці й поклало кінець 35-річному лідерству СДПН у цій землі.

Третє місце на виборах посіла ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), отримавши 19,5%, що є найкращим її результатом у Рейнланд-Пфальці.

До земельного парламенту також пройшла партія "Зелені" – політсила отримала 7,9%.

Головним кандидатом від ХДС на посаду канцлера землі є Гордон Шнідер, від СДПН – Александер Швайцер. Обоє виключили можливість створення коаліції з "АдН".

Найімовірнішою є коаліція СДПН з ХДС, хоча раніше Швайцер заявляв, що погодиться на це лише за умови, що посада земельного прем’єра буде за ним.

