Італійці голосують на референдумі щодо судової реформи Мелоні

У понеділок в Італії продовжується голосування на референдумі стосовно погодженої урядом судової реформи, який вважають важливим "тестом" для прем’єрки Джорджі Мелоні перед парламентськими виборами 2027 року.

Про це повідомляє Reuters.

22-23 березня в Італії триває референдум для підтвердження схваленої урядом судової реформи. Зміни полягають у тому, щоб розділити кар’єрні шляхи суддів і державних прокурорів і розділити суддівський орган самоуправління на два окремих.

Це питання вже тривалий час є предметом дискусій у внутрішній політиці.

Референдуму передувала емоційна кампанія, у якій проурядовий табір переконував голосувати за реформу, а ліві центристи – "проти".

Опозиція, передусім "Демократична партія" і "Рух 5 зірок", вважають, що реформа створить загрози незалежності судової системи і створить простір для політичного впливу. В уряді відкидають цю критику і наполягають, що реформа потрібна, щоб вирішити проблему з політизованістю виборів до органу самоуправління суддів, Вищої ради правосуддя, після скандалів із залаштунковими домовленостями про призначення прокурорів.

Дільниці закриються о 15 годині за місцевим часом у понеділок.

Опитування за два тижні до референдуму демонстрували, що думки з приводу реформи розділилися приблизно навпіл.

Наприкінці лютого Мелоні почали звинувачувати у намірах сфальсифікувати наступні вибори на свою користь після того, як коаліція уклала угоду про новий виборчий закон.

