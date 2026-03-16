Уряд Швейцарії закликав голосувати проти ініціативи щодо обмеження чисельності населення

Уряд Швейцарії у понеділок закликав жителів країни проголосувати проти ініціативи щодо обмеження чисельності населення до 10 мільйонів осіб, яку винесли на референдум.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначили у швейцарському уряді, ця ініціатива поставить під загрозу співпрацю з Європейським Союзом і завдасть шкоди економіці.

В уряді також наголошують, що ця ініціатива загрожує процвітанню, внутрішній безпеці та гуманітарним традиціям Швейцарії.

Крім того, наголошують у швейцарському уряді, це також завадить співпраці з іншими європейськими країнами у сферах безпеки та імміграції.

"У непевні часи ця ініціатива створює додаткову невизначеність", – йдеться у заяві.

Міністр юстиції Беат Янс виступив проти ініціативи разом із представниками урядів кантонів, профспілок та роботодавців, які заявили, що цей захід підірве ринок праці, а разом із ним і компанії.

Обмежити чисельність населення Швейцарії до 10 мільйонів запропонувала ультраправа Швейцарська народна партія (SVP).

У разі схвалення ініціатива зобов'яже уряд і парламент Швейцарії вжити заходів, якщо постійне населення країни, яке становить 9,1 мільйона, перевищить 9,5 мільйона, шляхом відмови у в'їзді новим приїжджим, включаючи шукачів притулку та сім'ї іноземних резидентів.

Якщо населення досягне 10 мільйонів, набудуть чинності додаткові обмеження, а якщо кількість населення не почне зменшуватися, уряд буде змушений вийти з угоди про вільне пересування, укладеної з ЄС.

Голосування щодо відповідної ініціативи на референдумі заплановане на червень.

Тим часом прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відкинув критику щодо його рішення про легалізацію 500 тисяч нелегальних мігрантів та шукачів притулку, стверджуючи, що Іспанія обирає шлях "гідності, спільноти та справедливості".