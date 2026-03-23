Итальянцы голосуют на референдуме по судебной реформе Мелони

В понедельник в Италии продолжается голосование на референдуме по одобренной правительством судебной реформе, который считается важным "тестом" для премьер-министра Джорджи Мелони перед парламентскими выборами 2027 года.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

22–23 марта в Италии проходит референдум по утверждению одобренной правительством судебной реформы. Изменения заключаются в том, чтобы разделить карьерные пути судей и государственных прокуроров и разделить судейский орган самоуправления на два отдельных.

Этот вопрос уже давно является предметом дискуссий во внутренней политике.

Референдуму предшествовала эмоциональная кампания, в которой проправительственный лагерь убеждал голосовать за реформу, а левые центристы – "против".

Оппозиция, прежде всего "Демократическая партия" и "Движение 5 звезд", считает, что реформа создаст угрозу независимости судебной системы и откроет пространство для политического влияния. В правительстве отвергают эту критику и настаивают, что реформа нужна, чтобы решить проблему политизированности выборов в орган самоуправления судей, Высший совет правосудия, после скандалов с закулисными договоренностями о назначении прокуроров.

Участки закроются в 15 часов по местному времени в понедельник.

Опросы за две недели до референдума показывали, что мнения по поводу реформы разделились примерно пополам.

В конце февраля Мелони начали обвинять в намерениях сфальсифицировать следующие выборы в свою пользу после того, как коалиция заключила соглашение о новом избирательном законе.

