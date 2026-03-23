Литва денонсує "мертву" угоду з Білоруссю про режим поїздок для мешканців прикордоння

Литва ініціювала денонсацію угоди з Білоруссю щодо режиму поїздок для мешканців прикордонних територій обох країн, яка за 16 років так і не запрацювала.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Литви внесло пропозицію щодо денонсації угоди 2010 року між урядами Литви й Білорусі щодо режиму поїздок для мешканців прикордоння.

МЗС підготувало проєкт урядової резолюції для звернення до президента із закликом подати до Сейму документ про денонсацію угоди.

Угода передбачала, що окремі групи білорусів та литовців, які проживають поруч з держкордоном, можуть отримати право перетину кордону без візи та, за наявності спецдозволів, могли перебувати у межах 50 км на території сусідньої країни на період до 90 днів на пів року.

Дозволи для такого особливого режиму мандрівок могли отримувати особи, які мали для цього обґрунтовані родинні, торгово-економічні, культурні чи інші важливі причини – але без права на працевлаштування.

Сейм ратифікував угоду у 2011 році, але вона так і не набула чинності, тому що Білорусь не отримала сповіщення про завершення внутрішніх процедур, що мали бути виконані для цього.

"На думку МЗС, якщо брати до уваги той факт, що угода не набула чинності і з часу її підписання минуло понад 15 років, вона не є актуальною для сторін, тож доречно денонсувати її", – зазначили у поясненні.

Аргументами навели також зовнішньополітичні та національні інтереси Литви за поточних обставин.

Також прем'єрка Литви заявила, що Вільнюс не отримував запитів від США про скасування санкцій проти Білорусі.

Лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська в інтерв’ю "Європейській правді" заявила, що вважає зняття американських санкцій з Білорусі небезпечною ситуацією.