Лідерка білоруської опозиції розповіла про загрози через зняття санкцій США

Лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська вважає зняття американських санкцій з Білорусі небезпечною ситуацією.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

Як відомо, 19 березня спеціальний представник президента США Джон Коул під час візиту до Білорусі оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива. Після цього стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко помилував 250 політичних в’язнів.

"Звичайно, ми розуміємо, що Лукашенко звільняє людей не з гуманізму, а тому, що йому потрібне визнання і зняття санкцій. Ситуація в економіці Білорусі важка, і він хапається за Трампа як за соломинку. Але американська сторона бачить цей процес як гуманітарний, як звільнення людей. Лукашенко бачить його зовсім по-іншому", – вважає Тихановська.

За її словами, для Лукашенка – це "торгівля людьми".

"Зняття американських санкцій – це небезпечна доріжка. Наприклад, США зняли санкції з білоруських банків, які ввели, щоб Лукашенко не міг допомагати Путіну у війні", – сказала вона.

Тихановська зазначила, що зараз намагається дізнатися, як буде імплементовано це зняття санкцій.

"Потрібно забезпечити, щоб нова санкційна політика США не створила Путіну нову лазівку для обходу санкцій проти Росії", – акцентувала вона.

Зокрема лідерка білоруської демократичної опозиції зазначила, що минулого разу "голосно звучало", що США зняли санкції на поставку запчастин для "Белавіа", а на практиці обмеження залишилися.

"Тепер кожна поставка обумовлюється – наприклад, США ставлять вимогу, що літак з оновленими деталями не може літати в Росію. Я, звісно, не вірю, що Лукашенко завжди буде виконувати всі умови – але й американська сторона не наївна, вони розуміють, з ким мають справу", – додала Тихановська.

Зазначимо, Коул раніше допускав, що Лукашенко може відвідати з візитом США.

Також самопроголошений президент Білорусі оголосив про підготовку "великої угоди" зі США.

