Литва денонсирует "мертвое" соглашение с Беларусью о режиме поездок для жителей приграничья

Литва инициировала денонсацию соглашения с Беларусью о режиме поездок для жителей приграничных территорий обеих стран, которое за 16 лет так и не заработало.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Литвы внесло предложение о денонсации соглашения 2010 года между правительствами Литвы и Беларуси о режиме поездок для жителей приграничья.

МИД подготовил проект правительственной резолюции для обращения к президенту с призывом подать в Сейм документ о денонсации соглашения.

Соглашение предусматривало, что отдельные группы белорусов и литовцев, проживающих рядом с госграницей, могут получить право пересечения границы без визы и, при наличии спецразрешений, могли находиться в пределах 50 км на территории соседней страны на период до 90 дней в полгода.

Разрешения для такого особого режима путешествий могли получать лица, которые имели для этого обоснованные родственные, торгово-экономические, культурные или другие важные причины – но без права на трудоустройство.

Сейм ратифицировал соглашение в 2011 году, но оно так и не вступило в силу, потому что Беларусь не получила уведомления о завершении внутренних процедур, которые должны были быть выполнены для этого.

"По мнению МИД, если принимать во внимание тот факт, что соглашение не вступило в силу и со времени его подписания прошло более 15 лет, оно не является актуальным для сторон, поэтому уместно денонсировать его", – отметили в пояснении.

В качестве аргументов привели также внешнеполитические и национальные интересы Литвы при текущих обстоятельствах.

