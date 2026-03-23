Прем'єрка Литви не отримувала запитів від США про скасування санкцій проти Білорусі

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що адміністрація США не зверталася до неї із запитом про можливе скасування санкцій проти білоруських добрив.

Про це, як пише "Європейська правда", передає LRT.

Очільниця уряду виступила з цією заявою через розмови литовських політиків про можливість послаблення санкцій проти Білорусі. Вона назвала ці дискусії шкідливими та безпідставними.

"Я бачу ризики у тому, що ми самі часто завдаємо собі шкоди. Ми часто звинувачуємо американців, білорусів чи когось іншого, але самі порушуємо теми, які ще навіть не підіймалися. І ми самі напрошуємося на певні дії. Ніхто нас не просив обговорювати питання транзиту добрив", – сказала глава уряду.

За словами Ругінене, Литва та інші країни ЄС мають дотримуватися твердої позиції щодо санкцій проти Білорусі, інакше можуть зіштовхнутися з сумнівами з боку стратегічних партнерів.

"Коли ми самі в себе не віримо, коли ми самі починаємо сумніватися у своїх діях, тоді в цих діях сумніваються й інші, і наші стратегічні партнери. Як я вже казала – перш ніж звинувачувати когось іншого, насамперед ми повинні зробити висновки для себе і бути рішучішими", – заявила прем’єрка.

Прем'єр-міністр повторила, що не отримувала жодних запитів від Вашингтона щодо скасування санкцій для білоруських добрив, зокрема і під час її зустрічі зі спецпосланцем президента США з питань Білорусі Джоном Коулом.

Нагадаємо, днями Коул відвідав Мінськ та Вільнюс. 19 березня, після зустрічі спецпредставника США із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів.

Коул під час візиту до Білорусі оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Тим часом лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська в інтерв’ю "Європейській правді" заявила, що вважає зняття американських санкцій з Білорусі небезпечною ситуацією.

