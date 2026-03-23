Навроцький про відносини з Будапештом: любимо угорців, але ненавидимо Путіна

Президент Польщі Кароль Навроцький зустрівся з угорським колегою Тамашем Шуйоком у Перемишлі та висловив йому свою позицію щодо польсько-угорських відносин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила канцелярія Навроцького на платформі X.

Зустріч відбувається з нагоди Дня польсько-угорської дружби.

У розмові з президентом Угорщини Навроцький заявив, що Польща цінує відносини з Будапештом, хоч і не погоджується з ним у всьому. Зокрема, йдеться про ставлення до Росії, яку Варшава вважає екзистенційною загрозою, а правителя РФ Владіміра Путіна – воєнним злочинцем, додав він.

"Ми маємо усвідомлювати, що не в усьому ми згодні. Для Польщі Путін і Російська Федерація є екзистенційною загрозою. Поляки люблять угорців, ненавидять Путіна, який є військовим злочинцем. Однак держави роблять свій дипломатичний вибір", – заявив Навроцький.

Він додав, що, на його думку, Путін є загрозою для європейської ідеї, для східного флангу НАТО і для ЄС.

В офісі Навроцького також підтвердили його візит до Будапешта 23 березня. Очільник Бюро міжнародної політики польського президента Марчин Пшидач заявив, що Навроцький матиме зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Рішення польського президента відвідати Орбана раніше розкритикував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Глава МЗС нагадав, що угорський прем’єр продовжує блокувати ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, а також заручився підтримкою російської розвідки у своїй передвиборчій кампанії.

Раніше журналісти-розслідувачі встановили, що Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії на користь прем’єр-міністра Віктора Орбана.