Навроцький про відносини з Будапештом: любимо угорців, але ненавидимо Путіна
Президент Польщі Кароль Навроцький зустрівся з угорським колегою Тамашем Шуйоком у Перемишлі та висловив йому свою позицію щодо польсько-угорських відносин.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила канцелярія Навроцького на платформі X.
Зустріч відбувається з нагоди Дня польсько-угорської дружби.
У розмові з президентом Угорщини Навроцький заявив, що Польща цінує відносини з Будапештом, хоч і не погоджується з ним у всьому. Зокрема, йдеться про ставлення до Росії, яку Варшава вважає екзистенційною загрозою, а правителя РФ Владіміра Путіна – воєнним злочинцем, додав він.
"Ми маємо усвідомлювати, що не в усьому ми згодні. Для Польщі Путін і Російська Федерація є екзистенційною загрозою. Поляки люблять угорців, ненавидять Путіна, який є військовим злочинцем. Однак держави роблять свій дипломатичний вибір", – заявив Навроцький.
Він додав, що, на його думку, Путін є загрозою для європейської ідеї, для східного флангу НАТО і для ЄС.
В офісі Навроцького також підтвердили його візит до Будапешта 23 березня. Очільник Бюро міжнародної політики польського президента Марчин Пшидач заявив, що Навроцький матиме зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Рішення польського президента відвідати Орбана раніше розкритикував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Глава МЗС нагадав, що угорський прем’єр продовжує блокувати ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, а також заручився підтримкою російської розвідки у своїй передвиборчій кампанії.
Раніше журналісти-розслідувачі встановили, що Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії на користь прем’єр-міністра Віктора Орбана.