Навроцкий об отношениях с Будапештом: любим венгров, но ненавидим Путина

Президент Польши Кароль Навроцкий встретился с венгерским коллегой Тамашем Шуйоком в Перемышле и выразил ему свою позицию относительно польско-венгерских отношений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила канцелярия Навроцкого на платформе X.

Встреча происходит по случаю Дня польско-венгерской дружбы.

В разговоре с президентом Венгрии Навроцкий заявил, что Польша ценит отношения с Будапештом, хотя и не соглашается с ним во всем. В частности, речь идет об отношении к России, которую Варшава считает экзистенциальной угрозой, а правителя РФ Владимира Путина – военным преступником, добавил он.

"Мы должны осознавать, что не во всем мы согласны. Для Польши Путин и Российская Федерация представляют экзистенциальную угрозу. Поляки любят венгров, ненавидят Путина, который является военным преступником. Однако государства делают свой дипломатический выбор", – заявил Навроцкий.

Он добавил, что, по его мнению, Путин является угрозой для европейской идеи, для восточного фланга НАТО и для ЕС.

В офисе Навроцкого также подтвердили его визит в Будапешт 23 марта. Глава Бюро международной политики польского президента Марчин Пшидач заявил, что Навроцкий встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Решение польского президента посетить Орбана ранее раскритиковал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Глава МИД напомнил, что венгерский премьер продолжает блокировать принятие 20-го пакета санкций против России, а также заручился поддержкой российской разведки в своей предвыборной кампании.

Ранее журналисты-расследователи установили, что Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, действующих в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании в пользу премьер-министра Виктора Орбана.