В Молдове прокуроры просят 25 лет для олигарха Плахотнюка

Антикоррупционная прокуратура Молдовы просит 25 лет лишения свободы для бывшего лидера Демпартии Влада Плахотнюка по делу о "краже миллиарда".

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом объявили во время судебного заседания 23 марта.

23 марта очередное заседание по делу Плахотнюка проходит в суде сектора Буюканы в Кишиневе. Прокурор озвучил запрос признать олигарха виновным по пяти частям обвинения и назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы – что является максимальным возможным сроком.

Также требуют финансового взыскания с олигарха для компенсации ущерба.

Сторона защиты настаивает на безосновательности и политизированности обвинений.

Сам Плахотнюк не присутствовал на заседании.

Напомним, Плахотнюка 25 сентября 2025 года экстрадировали из Греции в Кишинев, с тех пор он остается под арестом в тюрьме №13.

До потери власти и бегства из страны в 2019 году Влад Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его порой называли "хозяином Молдовы".

Плахотнюк является фигурантом ряда уголовных дел, из которых самое громкое – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые олигархом Иланом Шором компании получил 39 млн долларов и 3,5 млн евро из украденных средств.