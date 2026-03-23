Греція обіцяє субсидії для захисту споживачів та фермерів від стрибка цін на енергоносії

Греція виділить 300 млн євро у вигляді субсидій у квітні та травні, щоб допомогти споживачам і фермерам впоратися зі зростанням цін на енергоносії, пов'язаним з конфліктом в Ірані.

Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Уряд субсидуватиме дизельне паливо на заправках на 0,16 євро за літр, що, за оцінками, становитиме 0,20 євро за літр для споживачів і бізнесу після сплати ПДВ. Домогосподарства отримають цільову підтримку через цифрові паливні картки, а фермери – 15% субсидії на закупівлю добрив, щоб компенсувати раптове зростання цін.

Оператори поромів також отримають фінансову допомогу, прив'язану до обов'язкових знижок на квитки.

Крім того, прибуток від онлайн-ігор у стилі "казино" буде оподатковуватися, що принесе додаткові 100 млн євро доходу.

Міцотакіс сказав, що витрати на ініціативу будуть покриватися не тільки за рахунок державних коштів, а й за рахунок секторів, що мають підвищену прибутковість, "зберігаючи при цьому менший соціальний слід".

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 20 березня представив антикризовий план уряду на 5 мільярдів євро, спрямований на пом’якшення наслідків глобального зростання цін через війну на Близькому Сході.

Сербія продовжила до 2 квітня заборону на експорт з країни нафти й пального на тлі ситуації на світових ринках через війну на Близькому Сході.