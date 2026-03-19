Сербія продовжила заборону на експорт нафти й пального через ситуацію на Близькому Сході
Сербія продовжила до 2 квітня заборону на експорт з країни нафти й пального на тлі ситуації на світових ринках через війну на Близькому Сході.
Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".
Уряд Сербії ухвалив рішення про продовження заборони на експорт з території країни нафти, бензину й пального усіма видами транспорту до 2 квітня через ситуацію на глобальних ринках. Акцизи на пальне знизили на 20%.
"На додачу ми вирішили вивільнити з резервів 40 тисяч тонн дизелю як додатковий захід для захисту ринку, що буде реалізовано ближчими днями", – оголосила міністерка енергетики й вугільної промисловості Дубравка Джедович Ганданович.
Перед цим вранці президент країни Александар Вучич обговорив з профільними міністерствами й відомствами ситуацію на енергоринку та стан сербських резервів енергоресурсів.
Також Сербія залучила армію до охорони інфраструктури, що забезпечує прокачування газу до Угорщини.
Вартість газу у Європі зросла на 35% після удару Ірану по об'єкту СПГ в Катарі.