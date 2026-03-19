Сербія продовжила заборону на експорт нафти й пального через ситуацію на Близькому Сході

Новини — Четвер, 19 березня 2026, 12:49 — Марія Ємець

Сербія продовжила до 2 квітня заборону на експорт з країни нафти й пального на тлі ситуації на світових ринках через війну на Близькому Сході.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда". 

Уряд Сербії ухвалив рішення про продовження заборони на експорт з території країни нафти, бензину й пального усіма видами транспорту до 2 квітня через ситуацію на глобальних ринках. Акцизи на пальне знизили на 20%. 

"На додачу ми вирішили вивільнити з резервів 40 тисяч тонн дизелю як додатковий захід для захисту ринку, що буде реалізовано ближчими днями", – оголосила міністерка енергетики й вугільної промисловості Дубравка Джедович Ганданович. 

Перед цим вранці президент країни Александар Вучич обговорив з профільними міністерствами й відомствами ситуацію на енергоринку та стан сербських резервів енергоресурсів. 

Також Сербія залучила армію до охорони інфраструктури, що забезпечує прокачування газу до Угорщини.

Вартість газу у Європі зросла на 35% після удару Ірану по об'єкту СПГ в Катарі.

