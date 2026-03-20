Уряд Іспанії оголосив заходи допомоги населенню на тлі війни в Ірані

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес представив антикризовий план уряду на 5 мільярдів євро, спрямований на пом’якшення наслідків глобального зростання цін через війну на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", Санчес оголосив після позачергового засідання свого кабінету, передає El Pais.

За словами іспанського прем’єра, план складається з 80 заходів, які набудуть чинності 21 березня і мобілізують 5 мільярдів євро для захисту громадян, допомоги малим і середнім підприємствам та промисловості.

Додатково уряд знизить ПДВ на паливо з 21% до 10% та заморозить максимальну ціну на бутан і пропан. Зниження податків також стосуватиметься електроенергії та газу.

Окрім того, Санчес оголосив про пряму фінансову допомогу у розмірі 0,2 євро за літр пального всім перевізникам, фермерам, тваринникам та рибалкам.

Ще одна ініціатива уряду Іспанії передбачає тимчасове заморожування цін на оренду житла. Законопроєкт не має підтримки всіх політичних груп в парламенті, тому його обговорення триватиме.

Прем’єр-міністр висловив незадоволення затяжним конфліктом на Близькому Сході та повторив позицію Мадрида про засудження всіх сторін війни.

"Я дуже розлючений ситуацією, яку переживає світ, і ситуацією, до якої нас ведуть певні рішення та певні уряди", – заявив Санчес.

Як відомо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Через це американський президент Дональд Трампа пригрозив повністю зупинити торгівлю з європейською країною.

Повідомлялося, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.

Детальніше читайте в матеріалі "ЄвроПравди": Санчес проти Трампа: які ризики та вигоди приніс прем'єру Іспанії конфлікт із США