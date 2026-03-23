Греция обещает субсидии для защиты потребителей и фермеров от скачка цен на энергоносители

Греция выделит 300 млн евро в виде субсидий в апреле и мае, чтобы помочь потребителям и фермерам справиться с ростом цен на энергоносители, связанным с конфликтом в Иране.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Кириакос Мицотакис, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Правительство будет субсидировать дизельное топливо на заправках на 0,16 евро за литр, что, по оценкам, составит 0,20 евро за литр для потребителей и бизнеса после уплаты НДС. Домохозяйства получат целевую поддержку через цифровые топливные карты, а фермеры – 15% субсидии на закупку удобрений, чтобы компенсировать внезапный рост цен.

Операторы паромов также получат финансовую помощь, привязанную к обязательным скидкам на билеты.

Кроме того, прибыль от онлайн-игр в стиле "казино" будет облагаться налогом, что принесет дополнительные 100 млн евро дохода.

Мицотакис сказал, что расходы на инициативу будут покрываться не только за счет государственных средств, но и за счет секторов, имеющих повышенную доходность, "сохраняя при этом меньший социальный след".

Премьер-министр Испании Педро Санчес 20 марта представил антикризисный план правительства на 5 млрд евро, направленный на смягчение последствий глобального роста цен из-за войны на Ближнем Востоке.

Сербия продлила до 2 апреля запрет на экспорт из страны нефти и топлива на фоне ситуации на мировых рынках из-за войны на Ближнем Востоке.