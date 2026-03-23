Норвегія виділить 8 млн євро компаніям, які інвестують в Україну

Українські та норвезькі компанії отримають підтримку уряду Норвегії у розмірі 93 млн крон (8 млн євро) для пілотних проєктів у сфері відновлюваної енергетики та постачання ліків.

Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду, передає "Європейська правда".

"Схема підтримки бізнесу Norad допомагає зменшити ризики для компаній та збільшити інвестиційні можливості в країні, що потерпає від війни", – заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

"Енергетичний сектор України зазнав величезних втрат після повномасштабного вторгнення чотири роки тому. Україна амбітно інвестує у відновлювану енергетику, і для Норвегії цілком природно зробити свій внесок, сприяючи компаніям, які хочуть інвестувати", – додав він. На додаток до енергетичного сектору, один проєкт у сфері охорони здоров'я також отримає підтримку.

Другий рік поспіль Норвегія підтримує компанії через схему підтримки бізнесу Norad. Цивільною частиною програми "Нансен" керує Норвезьке агентство з питань співробітництва у сфері розвитку Norad.

"Потреба у фінансуванні в енергетичному секторі є великою, і тому зараз ми надаємо підтримку як для реконструкції, придбання необхідних потужностей, так і для заходів, які роблять інфраструктуру більш енергоефективною", – сказав Ейде.

Ці компанії отримають підтримку в рамках цьогорічного розподілу коштів від Norad:

ДТЕК (Україна): 5,5 млн норвезьких крон виділено на два роки на розвиток вітроенергетичного проєкту орієнтовною потужністю 650 МВт. Проєкт має важливе значення для модернізації енергетичної системи України, посилення її стійкості та адаптації до стандартів ЄС. Планується, що вітропарк буде готовий у 2028 році.

Фармасофт (Україна): Отримає 6,5 млн норвезьких крон на розвиток більш гнучкого ланцюжка поставок фармацевтичної продукції, включаючи новий склад відповідно до стандартів ЄС та галузевих вимог.

Malthe Winje (Норвегія): Отримає 24 млн норвезьких крон на модернізацію та реабілітацію шести малих гідроелектростанцій, які не працюють. Це сприятиме децентралізованому виробництву відновлюваної енергії в системі, що серйозно постраждала від російських атак. Угода розрахована на два роки.

Fenix Repower AS (Норвегія): Отримає 57 млн норвезьких крон на розвиток вітрової електростанції, яка вироблятиме 0,52 ТВт-год відновлюваної енергії щорічно, зміцнюватиме місцеву енергетичну безпеку та підтримуватиме "зелений" перехід України до енергетичних стандартів ЄС. Угода розрахована на два роки.

Крім того, нині ведеться робота над двома додатковими угодами в енергетичному секторі, про які буде оголошено пізніше.

Як повідомлялося, Норвегія виділить 200 млн доларів бюджетної підтримки для України, кошти спрямують через програму Світового банку.

Наприкінці 2025 року в уряді Норвегії повідомляли, що у 2026 році загальна сума норвезької фінансової підтримки для України сягне 19 млрд євро.