Норвегія надасть Україні $200 млн бюджетної підтримки через програму Світового банку

Норвегія виділить 200 млн доларів бюджетної підтримки для України, кошти спрямують через програму Світового банку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Свириденко оголосила, що Норвегія вирішила надати Україні 200 млн доларів бюджетної підтримки через програму Світового банку PEACE.

"Щиро вдячні за цей вчасний внесок, що відображає принципову лідерську роль Норвегії та непохитну підтримку України у цей час величезних викликів… Ця підтримка життєво важлива для підтримання макроекономічної стабільності України та забезпечення безперервного функціонування базових державних послуг", – зазначила прем’єрка.

Вона нагадала, що програму Світового банку PEACE запустили у 2022 році після початку повномасштабної війни РФ проти України. Через неї відтоді партнери надали Україні 52 млрд доларів, з яких 13,4 млрд – на пенсійні виплати.

Наприкінці 2025 року в уряді Норвегії повідомляли, що у 2026 році загальна сума норвезької фінансової підтримки для України сягне 19 млрд євро.

Як відомо, життєво важливий для України кредит ЄС на 90 млрд євро опинився у "глухому куті" через блокування Угорщиною і Словаччиною. Розв’язка у цьому питанні малоймовірна щонайменш до угорських парламентських виборів в середині квітня, оскільки воно стало одним з елементів передвиборчої кампанії прем’єра Віктора Орбана.

Орбан прямо пов’язує свою позицію з відновленням постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба", припинення якого він вважає суто політичним рішенням Києва.

Проте у Єврокомісії сподіваються, що питання з 90 млрд для України вирішиться до 19 березня. Повідомляли також, що у ЄС придумали "план Б" надання Україні принаймні частини необхідного фінансування.