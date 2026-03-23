Норвегия выделит 8 млн евро компаниям, которые инвестируют в Украину

Украинские и норвежские компании получат поддержку правительства Норвегии в размере 93 млн крон (8 млн евро) для пилотных проектов в сфере возобновляемой энергетики и поставок лекарств.

Об этом говорится в сообщении норвежского правительства, передает "Европейская правда".

"Схема поддержки бизнеса Norad помогает уменьшить риски для компаний и увеличить инвестиционные возможности в стране, страдающей от войны", – заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

"Энергетический сектор Украины понес огромные потери после полномасштабного вторжения четыре года назад. Украина амбициозно инвестирует в возобновляемую энергетику, и для Норвегии вполне естественно сделать свой вклад, способствуя компаниям, которые хотят инвестировать", – добавил он. В дополнение к энергетическому сектору, один проект в сфере здравоохранения также получит поддержку.

Второй год подряд Норвегия поддерживает компании через схему поддержки бизнеса Norad. Гражданской частью программы "Нансен" руководит Норвежское агентство по вопросам сотрудничества в сфере развития Norad.

"Потребность в финансировании в энергетическом секторе является большой, и поэтому сейчас мы оказываем поддержку как для реконструкции, приобретения необходимых мощностей, так и для мероприятий, которые делают инфраструктуру более энергоэффективной", – сказал Эйде.

Эти компании получат поддержку в рамках нынешнего распределения средств от Norad:

ДТЭК (Украина): 5,5 млн норвежских крон выделено на два года на развитие ветроэнергетического проекта ориентировочной мощностью 650 МВт. Проект имеет важное значение для модернизации энергетической системы Украины, усиления ее устойчивости и адаптации к стандартам ЕС. Планируется, что ветропарк будет готов в 2028 году.

Фармасофт (Украина): Получит 6,5 млн норвежских крон на развитие более гибкой цепочки поставок фармацевтической продукции, включая новый склад в соответствии со стандартами ЕС и отраслевыми требованиями.

Malthe Winje (Норвегия): Получит 24 млн норвежских крон на модернизацию и реабилитацию шести малых гидроэлектростанций, которые не работают. Это будет способствовать децентрализованному производству возобновляемой энергии в системе, серьезно пострадавшей от российских атак. Соглашение рассчитано на два года.

Fenix Repower AS (Норвегия): Получит 57 млн норвежских крон на развитие ветровой электростанции, которая будет производить 0,52 ТВт-ч возобновляемой энергии ежегодно, укреплять местную энергетическую безопасность и поддерживать "зеленый" переход Украины к энергетическим стандартам ЕС. Соглашение рассчитано на два года.

Кроме того, в настоящее время ведется работа над двумя дополнительными соглашениями в энергетическом секторе, о которых будет объявлено позже.

Как сообщалось, Норвегия выделит 200 млн долларов бюджетной поддержки для Украины, средства направят через программу Всемирного банка.

В конце 2025 года в правительстве Норвегии сообщали, что в 2026 году общая сумма норвежской финансовой поддержки для Украины достигнет 19 млрд евро.