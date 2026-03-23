Трамп розглядає можливість запросити Лукашенка до Білого дому чи Мар-а-Лаго

США розглядають можливість запросити самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка на зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі або в його будинку в Мар-а-Лаго в рамках дипломатичної розрядки.

Цю інформацію спеціальний посланник Трампа в Білорусі Джон Коул підтвердив в інтерв'ю Financial Times, передає "Європейська правда".

Коул сказав, що внутрішні дискусії про запрошення лідера Білорусі на зустріч з Трампом тривають "вже кілька місяців", але підкреслив, що поки що нічого не вирішено.

"Нам ще треба багато чого зробити, щоб досягти цього, але я думаю, що ми це зробимо", – сказав Коул.

У п'ятницю Лукашенко заявив, що Трамп запросив його до Мар-а-Лаго, щоб обговорити "велику справу".

Після повернення Трампа до Білого дому минулого року США намагаються відновити співпрацю з Лукашенком, близьким союзником Владіміра Путіна, і домогтися звільнення сотень білоруських політв'язнів в обмін на послаблення санкцій.

Запрошення зустрітися з Трампом у США стало б благом для Лукашенка, який потрапив під жорсткі санкції Заходу після жорстокого розгону протестувальників у 2020 році.

Він був ще більше ізольований після того, як дозволив використовувати Білорусь як плацдарм для повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Коул був у Білорусі минулого тижня, коли 250 політичних в'язнів були звільнені, що стало найбільшим звільненням на сьогодні.

В обмін на це США погодилися зняти санкції з білоруського фінансового сектору, включаючи Міністерство фінансів і Білоруський банк розвитку, а також з трьох калійних компаній – "Білоруськалій", "Білоруська калійна компанія" і "Агророзквіт".

Коул відмовився повідомити, які передумови можуть бути встановлені для зустрічі Трампа і Лукашенка, якщо такі взагалі існують. "Зрештою, це залежить від президента", – сказав він.

Посол висловив сподівання, що до кінця року вдасться домогтися звільнення решти політичних в'язнів. За даними білоруської правозахисної групи "Вясна", за ґратами залишаються майже 900 політичних в'язнів.

Американські посадовці намагаються представити свої нещодавні зусилля зі зближення як значною мірою гуманітарний жест.

"Це на 95 відсотків гуманітарний крок. Я не збираюся вбивати клин між ним і Путіним. Це 30-річні відносини", – сказав Коул, який протягом останнього року неодноразово відвідував Білорусь і зустрічався з Лукашенком.

"Я знаю, хто такий Лукашенко, – сказав він. "Але у нас дуже хороші відносини. Ми довіряємо один одному", – зазначив Коул.

Лукашенко раніше пообіцяв особисто приїхати у США, щоб взяти участь у засіданні Ради миру.