ЗМІ: Білорусь звільнила групу політв’язнів

Білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів, частину з яких доставлять до Литви.

Про це стало відомо білоруському опозиційному телеканалу "Белсат", інформує "Європейська правда".

За даними телеканалу, група звільнених політв’язнів уже виїжджає з Мінська. За попередніми даними, 15–20 осіб можуть привезти до Вільнюса, а решті можуть дозволити залишитися в Білорусі.

Інформація про звільнення політв’язнів з’явилась 19 березня після зустрічі посланця Сполучених Штатів у справах Білорусі Джона Коула із самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком.

За попередніми та непідтвердженими даними, до Литви мають прибути щонайменше журналістка "Белсату" Катерина Андрєєва, правозахисниця Анастасія Лойко, блогер Едуард Пальчіс, а також Кирило Казей, Дмитро Кубарев, Олександр Козлянко, Микола Кулешов, Сергій Мовшук, Микита Золотарьов, Кім Самусенко, Павло Шпетний, Денис Железко.

Список є попереднім і може оновлюватися, зазначає телеканал.

Як повідомляли, Лукашенко у четвер провів зустріч з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом.

За підсумками зустрічі Коул оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Перед цим білоруський опозиціонер і колишній політичний в’язень Сергій Тихановський заявив, що у результаті візиту американської делегації до Мінська очікується рішення про визволення групи політв’язнів.

З літа 2025 року після контактів адміністрації Трампа з Лукашенком та послаблення американських санкцій з в’язниць випустили понад сотню білоруських політв’язнів.