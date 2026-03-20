Лукашенко пообіцяв поїхати в США на засідання Ради миру

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв особисто приїхати у США, щоб взяти участь у засіданні Ради миру.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить БЕЛТА.

Лукашенко розповів, що обіцяв американській стороні приїхати до США.

"Вони (США. – Ред.) дуже наполягали, щоб я приїхав на чергове засідання Ради миру. Я їм відкрито й чесно пояснив, чому не зміг бути присутнім (на першому засіданні, яке відбулося у Вашингтоні 19 лютого. – Ред.). Це не тільки через графік, а й через інші обставини", – сказав він.

За словами Лукашенка, Головною причиною, чому він тоді не полетів до США, була раптова перевірка боєготовності Збройних сил, що проводилася в Білорусі.

"Тому я пообіцяв, що найближчим часом, коли у вас відбуватиметься захід, ми зустрінемося", – додав він.

Спеціальний представник американського президента у Білорусі Джон Коул раніше також допускав, що Александр Лукашенко може відвідати з візитом США.

Повідомляли також, що після зустрічі з Лукашенком Коул оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Крім того, після зустрічі Коула з Лукашенком стало відомо, що білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів.