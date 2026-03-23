Трамп рассматривает возможность пригласить Лукашенко в Белый дом или Мар-а-Лаго

США рассматривают возможность пригласить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго в рамках дипломатической разрядки.

Эту информацию специальный посланник Трампа в Беларуси Джон Коул подтвердил в интервью Financial Times, передает "Европейская правда".

Коул сказал, что внутренние дискуссии о приглашении лидера Беларуси на встречу с Трампом продолжаются "уже несколько месяцев", но подчеркнул, что пока ничего не решено.

"Нам еще нужно многое сделать, чтобы достичь этого, но я думаю, что мы это сделаем", – сказал Коул.

В пятницу Лукашенко заявил, что Трамп пригласил его в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить "большое дело".

После возвращения Трампа в Белый дом в прошлом году США пытаются возобновить сотрудничество с Лукашенко, близким союзником Владимира Путина, и добиться освобождения сотен белорусских политзаключенных в обмен на ослабление санкций.

Приглашение встретиться с Трампом в США стало бы благом для Лукашенко, попавшего под жесткие санкции Запада после жестокого разгона протестующих в 2020 году.

Он был еще больше изолирован после того, как позволил использовать Беларусь в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения России в Украину.

Коул был в Беларуси на прошлой неделе, когда 250 политических заключенных были освобождены, что стало крупнейшим освобождением на сегодняшний день.

В обмен на это США согласились снять санкции с белорусского финансового сектора, включая Министерство финансов и Белорусский банк развития, а также с трех калийных компаний – "Беларуськалий", "Белорусская калийная компания" и "Агрорасцвет".

Коул отказался сообщить, какие условия могут быть установлены для встречи Трампа и Лукашенко, если таковые вообще существуют. "В конце концов, это зависит от президента", – сказал он.

Посол выразил надежду, что до конца года удастся добиться освобождения остальных политических заключенных. По данным белорусской правозащитной группы "Вясна", за решеткой остаются почти 900 политических заключенных.

Американские чиновники пытаются представить свои недавние усилия по сближению как в значительной степени гуманитарный жест.

"Это на 95 процентов гуманитарный шаг. Я не собираюсь вбивать клин между ним и Путиным. Это 30-летние отношения", – сказал Коул, который в течение последнего года неоднократно посещал Беларусь и встречался с Лукашенко.

"Я знаю, кто такой Лукашенко, – сказал он. – Но у нас очень хорошие отношения. Мы доверяем друг другу", – отметил Коул.

Лукашенко ранее пообещал лично приехать в США, чтобы принять участие в заседании Совета мира.