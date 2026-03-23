Джерела: Україна досі не допустила експертів ЄС на нафтопровід "Дружба"

Європейські експерти, які перебувають у Києві, досі не отримали дозволу оглянути місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" російською ракетою, щоб оцінити час та вартість його відбудови.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел.

Як повідомили джерела "ЄвроПравди", група експертів з Євросоюзу досі перебуває в Києві та готова в будь-який момент виїхати на місце пошкодження задля оцінки ступеня пошкоджень та вартості ремонтних робіт.

Раніше повідомлялося, що європейські експерти проходять безпекову перевірку, яку проводить українська сторона.

Тим часом у Європейській комісії відмовляються коментувати ситуацію навколо експертної групи.

"Я не маю оновленої інформації щодо цієї місії, яку могла би вам надати", – заявила журналістам речниця Єврокомісії з енергетичних питань Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу в понеділок, 23 березня.

"Минулого тижня ми зазначали, що існує група експертів, які готові до цієї місії. Ми не маємо жодної нової інформації, якою могли б поділитися з цього приводу. Отже, інформація, надана нами минулого тижня, залишається актуальною", – додала заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз привітав зобов’язання України відремонтувати зруйнований російською ракетою нафтопровід "Дружба" протягом шести тижнів. Цьому передувала пропозиція ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", оскільки у неї "закінчаться гроші".