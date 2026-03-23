Источники: Украина до сих пор не допустила экспертов ЕС на нефтепровод "Дружба"

Европейские эксперты, которые находятся в Киеве, до сих пор не получили разрешения осмотреть место повреждения нефтепровода "Дружба" российской ракетой, чтобы оценить время и стоимость его восстановления.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" стало известно из собственных источников.

Как сообщили источники "ЕвроПравды", группа экспертов из Евросоюза до сих пор находится в Киеве и готова в любой момент выехать на место повреждения с целью оценки степени повреждений и стоимости ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что европейские эксперты проходят проверку безопасности, которую проводит украинская сторона.

Между тем в Европейской комиссии отказываются комментировать ситуацию вокруг экспертной группы.

"У меня нет обновленной информации по этой миссии, которую я могла бы вам предоставить", – заявила журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии по энергетическим вопросам Анна-Кайса Итконен во время брифинга в понедельник, 23 марта.

"На прошлой неделе мы отмечали, что существует группа экспертов, которые готовы к этой миссии. Мы не имеем никакой новой информации, которой могли бы поделиться по этому поводу. Информация, предоставленная нами на прошлой неделе, остается актуальной", – добавила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста.

Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз приветствовал обязательства Украины отремонтировать разрушенный российской ракетой нефтепровод "Дружба" в течение шести недель. Этому предшествовало предложение ЕС по привлечению финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет вынуждена возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку у нее "закончатся деньги".