Прем'єрка Литви каже, що відкриття представництва Тайваню не принесло жодної користі

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила в понеділок, що відкриття представництва Тайваню в Литві не принесло жодної користі та зашкодило відносинам з Китаєм.

У лютому Ругінене стверджувала, що Литва програла, відкривши представництво без узгодження цього кроку з Європейським Союзом та Сполученими Штатами.

"Головна помилка полягала в тому, що ми поспішили… і відкрили представництво під назвою, яку до цього часу ніхто інший в ЄС не використовував, – тим самим остаточно розірвавши всі, навіть ділові, відносини з Китаєм. Що це нам дало? Абсолютно нульову вигоду від Тайваню і значну негативну (відповідь) від Китаю", – сказала Ругінене в інтерв’ю Lrytas.

Вона зазначила, що зараз тривають консультації щодо нормалізації відносин з Китаєм.

Прем'єрка додала, що Литва повинна провести переговори з Тайванем, щоб нагадати йому про його обіцянки та зобов'язання.

Нагадаємо, відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

