Всі литовські дипломати покинули Китай на тлі суперечки через представництво Тайваню

Дипломатична делегація Литви в Китаї покинула країну в середу на тлі погіршення відносин через Тайвань, який минулого місяця відкрив фактичне посольство у Вільнюсі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У заяві Литви сказано, що вона викликала свого найбільш високопоставленого дипломата з Китаю для консультацій і що поки що посольство працюватиме дистанційно.

Дипломатичне джерело повідомило Reuters, що всі 19 співробітників посольства Литви та їхні родичі покинули Пекін.

Інше дипломатичне джерело, знайоме з ситуацією, повідомило про "занепокоєння безпекою" литовських дипломатів і охарактеризувало їх виїзд як відповідь на залякування.

Нагадаємо, про початок роботи представництва Тайваню у Вільнюсі, що де-факто є посольством, повідомили 18 листопада. Китай після цього висловив протест і закликав Литву переглянути рішення, заявляючи, що це підриває принцип "одного Китаю", суверенітет і територіальну цілісність країни та є "грубим втручанням у внутрішні справи Китаю".

Ще влітку оголошення про майбутнє відкриття офісу викликало роздратування офіційного Пекіна, зокрема, Китай відкликав свого посла і попросив посла Литви покинути країну. Посол Литви у Китаї Діана Мічевічене повернулася до Вільнюса для консультацій у вересні.

Китай вимагає, щоб усі країни, з якими він має дипломатичні відносини, дотримувались принципів "одного Китаю". Це, серед іншого, означає, що вони не повинні встановлювати міждержавні відносини з Тайванем. З цієї причини ЄС не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але взаємодіє з ним через інші формати співпраці.

Інші офіси Тайваню у Європі та США використовують у назві "Тайпей", уникаючи згадок самого острова.

На початку листопада Китай пригрозив наслідками через візит на острів офіційної делегації Європарламенту.

У 2020 році між Пекіном і Прагою виник скандал через візит на Тайвань голови Сенату Чехії.

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