Премьер Литвы говорит, что открытие представительства Тайваня не принесло никакой пользы

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила в понедельник, что открытие представительства Тайваня в Литве не принесло никакой пользы и навредило отношениям с Китаем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В феврале Ругинене утверждала, что Литва проиграла, открыв представительство без согласования этого шага с Европейским Союзом и Соединенными Штатами.

"Главная ошибка заключалась в том, что мы поспешили... и открыли представительство под названием, которое до сих пор никто другой в ЕС не использовал, – тем самым окончательно разорвав все, даже деловые, отношения с Китаем. Что это нам дало? Абсолютно нулевую выгоду от Тайваня и значительный негативный (ответ) от Китая", – сказала Ругинене в интервью Lrytas.

Она отметила, что сейчас продолжаются консультации по нормализации отношений с Китаем.

Премьер добавила, что Литва должна провести переговоры с Тайванем, чтобы напомнить ему о его обещаниях и обязательствах.

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Литва завершает конфликт с Китаем: как и почему Вильнюс меняет отношения с партнером РФ.