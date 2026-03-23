Премьер Литвы говорит, что открытие представительства Тайваня не принесло никакой пользы
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила в понедельник, что открытие представительства Тайваня в Литве не принесло никакой пользы и навредило отношениям с Китаем.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.
В феврале Ругинене утверждала, что Литва проиграла, открыв представительство без согласования этого шага с Европейским Союзом и Соединенными Штатами.
"Главная ошибка заключалась в том, что мы поспешили... и открыли представительство под названием, которое до сих пор никто другой в ЕС не использовал, – тем самым окончательно разорвав все, даже деловые, отношения с Китаем. Что это нам дало? Абсолютно нулевую выгоду от Тайваня и значительный негативный (ответ) от Китая", – сказала Ругинене в интервью Lrytas.
Она отметила, что сейчас продолжаются консультации по нормализации отношений с Китаем.
Премьер добавила, что Литва должна провести переговоры с Тайванем, чтобы напомнить ему о его обещаниях и обязательствах.
Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.
Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.
Советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Литва завершает конфликт с Китаем: как и почему Вильнюс меняет отношения с партнером РФ.