Французький авіаперевізник продовжив скасування рейсів до Близького Сходу

Французький національний авіаперевізник Air France продовжив призупинення своїх рейсів до та з Дубая та Ер-Ріяда, а також до та з Тель-Авіва й Бейрута.

пише "Європейська правда".

Як зазначається, до та з Дубая й Ер-Ріяда авіаперевізник не буде проводити перевезення до 31 березня, а до та з Тель-Авіва й Бейрута – до 4 квітня.

"Через ситуацію з безпекою в пунктах призначення та закриття певних повітряних просторів компанія змушена продовжити призупинення своїх рейсів", – заявили в авіакомпанії.

Нагадаємо, перший репатріаційний рейс для французів прибув до Франції 4 березня.

Станом на 8 березня писали, що до Франції повернулись близько 4300 громадян з тих, хто застряг у країнах Близького Сходу через війну.

