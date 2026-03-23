Французский авиаперевозчик продлил отмену рейсов на Ближний Восток

Французский национальный авиаперевозчик Air France продолжил приостановление своих рейсов в и из Дубая и Эр-Рияда, а также в и из Тель-Авива и Бейрута.

Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в и из Дубая и Эр-Рияда авиаперевозчик не будет проводить перевозки до 31 марта, а в и из Тель-Авива и Бейрута – до 4 апреля.

"Из-за ситуации с безопасностью в пунктах назначения и закрытия определенных воздушных пространств компания вынуждена продолжить приостановление своих рейсов", – заявили в авиакомпании.

Напомним, первый репатриационный рейс для французов прибыл во Францию 4 марта.

По состоянию на 8 марта писали, что во Францию вернулись около 4300 граждан из тех, кто застрял в странах Ближнего Востока из-за войны.

