Франція завершила перший репатріаційний рейс з Близького Сходу, готує додаткові

Перший літак, організований для повернення громадян Франції з країн Близького Сходу, прибув до Парижа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24.

Перший рейс, який влада Франції організувала для репатріації громадян, що застрягли на Близькому Сході з початку війни, прибув вранці в середу до аеропорту імені Шарля де Голля з Оману.

Літак авіакомпанії Air France перевозив як співробітників компанії, так і клієнтів, зокрема сімей з маленькими дітьми та вагітних жінок.

Міністерство закордонних справ Франції зарезервувало близько ста місць у літаку для найбільш вразливих груп людей.

"Ми зосереджуємося на пріоритетних групах: сім’ях з дітьми, хворих тощо. Але наша мета – дозволити громадянам Франції якомога швидше повернутися додому тим, хто цього бажає", – заявила міністерка-делегат у справах франкофонії, міжнародних партнерств та громадян Франції за кордоном Елеонора Каруа.

Каруа анонсувала додаткові рейси з країн Близького Сходу.

За даними уряду, майже 400 тисяч громадян Франції, які перебувають в регіоні, попросили про репатріацію.

Нагадаємо, низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Великої Британії розробляє план евакуації десятків тисяч британців, які застрягли в країнах Близького Сходу під час військової ескалації в регіоні.

Тим часом МЗС Німеччини анонсувало чартерні рейси для репатріації "вразливих груп" туристів з країн Близького Сходу, через що зіштовхнулося з критикою з боку опозиційних партій.