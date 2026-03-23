Уряд Чехії готує реформу фінансування телебачення і радіо

Чеська керівна коаліція у вівторок, 24 березня, подасть законопроєкт, який передбачатиме скорочення фінансування суспільного телебачення та радіо вже цього року, що викликало критику у низки ЗМІ.

Про це заявили у понеділок, 23 березня, представники коаліції, пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Виправлено о 19:48. Спершу у новині вказувалося, що цей законопроєкт передбачатиме скорочення фінансування "державного" телебачення та радіо, проте мова йде про суспільне.

Коаліція подасть законопроєкт про скасування щомісячної абонентської плати за суспільні ЗМІ для пенсіонерів, молоді та підприємств.

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура заявив, що ця пропозиція є першим кроком у напрямку реалізації плану уряду повністю скасувати абонентську плату та перевести фінансування повністю на державний бюджет.

"Наші виборці хочуть скасування абонентської плати", – сказав він.

Як пише Reuters, державні Česká televize та Rádio Česko відіграють значну роль у медіапросторі країни, причому Česká televize заявляє, що є найпопулярнішим телеканалом серед глядачів віком від 15 років, маючи 29% частки ринку цієї аудиторії.

За результатами опитування Reuters Institute за 2025 рік, Česká televize та Radio Prague International мають довіру 59% чехів, що є найвищим показником серед чеських ЗМІ, які входили до опитування.

Як зазначається, Česká televize заявило, що скорочення фінансування унеможливить виконання його зобов’язань щодо надання суспільних послуг.

"Генеральний директор Гінек Гударек та все керівництво Чеського телебачення продовжуватимуть вживати всіх заходів, спрямованих на збереження чинної системи функціональних зборів у її нинішньому обсязі", – йдеться в електронному листі.

Павол Салай, голова празького офісу Reporters Without Borders ("Репортери без кордонів"), заявив, що ці зміни суттєво змінять модель, яка існувала десятиліттями й зробила державні ЗМІ опорою демократії.

"Ця пропозиція не гідна демократичної країни, яка є членом ЄС", – сказав він.

У 2024 році коаліційний уряд популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо схвалив реформу суспільного мовлення, а словацький парламент проголосував за неї на останній сесії у червні.

Серед іншого, закон передбачає ліквідацію RTVS і утворення на його місці нової організації, а також дострокове припинення повноважень нинішнього директора мовника – Любоша Махая, який почав роботу влітку 2022 року, до приходу нинішньої коаліції до влади.

А наприкінці листопада 2025 року у Литві фракції ультраправої "Зорі Німану" та "Союзу селян, зелених Литви та християнських родин" внесли до Сейму проєкт, що спростить процедуру заміни керівника суспільного мовника.

17 грудня у Литві на тлі інтенсивних дебатів довкола резонансного законодавства про LRT Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.

