У Литві схвалили "котячу поправку" до резонансного закону щодо керівництва суспільного мовника

У Литві на тлі інтенсивних дебатів довкола резонансного законодавства, яке ставить під загрозу незалежність суспільного мовника LRT, Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Сейм проголосував 43-23, при восьми тих, хто утримався, за поправку, внесену консервативною депутаткою Далею Асанавічюте-Гружаускене. Згідно з пропозицією, директор LRT може бути усунений до закінчення терміну повноважень через недовіру тільки в тому випадку, якщо кіт депутатки Агне Ширінскене, Нуодягуліс, висловить таку недовіру.

Затвердження поправки змінює формулювання пропозиції керівних соціал-демократів щодо звільнення глави LRT, яку підтримав Комітет з питань культури. Текст все ще може бути змінений на етапі остаточного прийняття.

Ширінскене написала у соцмережах: "Нуодягуліс дякує парламенту за довіру і дуже чекає, коли провладні голосуватимуть за проєкт, у якому згадано його посаду та ім'я. Буде перший випадок в історії Литви, коли кота на ім'я згадали в проєкті, за який голосує коаліція".

Депутати від опозиції заявили, що пропозиція була сатиричною реакцією на те, що вони вважають поспішною і цинічною спробою більшості послабити гарантії незалежності національного мовника.

"Ми всі сидимо тут, розуміючи, що говоримо нісенітниці, і це неприємно. Але немає іншого способу відповісти на абсурд, як абсурдом", – сказала колишня прем'єр-міністерка і опозиційна депутатка Інгріда Шимоніте в палаті.

У вівторок ввечері Сейм розпочав обговорення поправок до закону про LRT, які б полегшили звільнення керівника національного мовника. Опозиційні депутати, які з минулого тижня бойкотували пленарні засідання, повернулися, щоб представити свої пропозиції, яких загалом було понад 150.

Більшість поправок, поданих опозицією, є гумористичними, іронічними або навмисно абсурдними, спрямованими на підкреслення їхньої опозиції до урядового законопроєкту.

Минулого тижня Сейм схвалив після подання поправки до закону, які спростили б звільнення керівника LRT. Керівні партії також запросили термінову процедуру, яка виключає отримання висновку про оцінку впливу і означає, що поправки будуть прийняті до Різдва.

У разі ухвалення поправок, які підтримують соціал-демократи, "Зоря Німану" і "селяни-зелені", керівника LRT могло б звільнити таємне голосування, меншим числом голосів і на підставі двох критеріїв: якщо керівник неналежним чином виконує свої функції і якщо рада не затверджує річний звіт про діяльність.

Ці поправки критикують як литовські, так і міжнародні організації, а також юристи, однак правляча більшість на це не реагує.

Опозиція раніше заявляла, що має намір вдатися до філібустерства, парламентської тактики, що полягає у використанні тривалих дебатів і процедурних пропозицій для затримки або блокування прийняття законодавства.

У столиці Литви Вільнюсі ввечері у вівторок поновився протест проти поправок до законодавства, у яких вбачають загрозу для незалежності суспільного мовника LRT; акцію планують повторити три вечори поспіль.

9 грудня на площі Незалежності перед Сеймом проти проєкту протестували до 10 тисяч людей.

Єврокомісія попросила у Литви роз’яснень щодо змісту поправок до законодавства, які спростять заміну керівника суспільного мовника.