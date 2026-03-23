Правительство Чехии готовит реформу финансирования телевидения и радио

Чешская правящая коалиция во вторник, 24 марта, представит законопроект, предусматривающий сокращение финансирования общественного телевидения и радио уже в этом году, что вызвало критику со стороны ряда СМИ.

Об этом заявили в понедельник, 23 марта, представители коалиции, пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Исправлено в 19:48. Сначала в новости указывалось, что этот законопроект предусматривает сокращение финансирования "государственного" телевидения и радио, однако речь идет об общественном.

Коалиция представит законопроект об отмене ежемесячной абонентской платы за общественные СМИ для пенсионеров, молодежи и предприятий.

Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура заявил, что это предложение является первым шагом в направлении реализации плана правительства полностью отменить абонентскую плату и перевести финансирование полностью на государственный бюджет.

"Наши избиратели хотят отмены абонентской платы", – сказал он.

Как пишет Reuters, государственные Česká televize и Radio Prague International играют значительную роль в медиапространстве страны, причем Česká televize заявляет, что является самым популярным телеканалом среди зрителей в возрасте от 15 лет, имея 29% доли рынка этой аудитории.

По результатам опроса Reuters Institute за 2025 год, Česká televize и Radio Prague International пользуются доверием 59% чехов, что является самым высоким показателем среди чешских СМИ, которые входили в опрос.

Как отмечается, Česká televize заявило, что сокращение финансирования сделает невозможным выполнение его обязательств по предоставлению общественных услуг.

"Генеральный директор Гинек Гударек и все руководство Чешского телевидения будут продолжать принимать все меры, направленные на сохранение действующей системы функциональных сборов в ее нынешнем объеме", – говорится в электронном письме.

Павол Салай, глава пражского офиса Reporters Without Borders ("Репортеры без границ"), заявил, что эти изменения существенно изменят модель, которая существовала десятилетиями и сделала государственные СМИ опорой демократии.

"Это предложение недостойно демократической страны, которая является членом ЕС", – сказал он.

В 2024 году коалиционное правительство популистского премьер-министра Словакии Роберта Фицо одобрило реформу общественного вещания, а словацкий парламент проголосовал за нее на последней сессии в июне.

Среди прочего, закон предусматривает ликвидацию RTVS и образование на его месте новой организации, а также досрочное прекращение полномочий нынешнего директора вещателя – Любоша Махая, который начал работу летом 2022 года, до прихода нынешней коалиции к власти.

А в конце ноября 2025 года в Литве фракции ультраправой "Зари Немана" и "Союза крестьян, зеленых Литвы и христианских семей" внесли в Сейм проект, который упростит процедуру замены руководителя общественного вещателя.

17 декабря в Литве на фоне интенсивных дебатов вокруг резонансного законодательства о LRT Сейм смог принять поправку, где упоминается кот одной из депутаток.

