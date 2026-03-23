У Литві скликають комісію з нацбезпеки через дрон, який упав біля кордону з Білоруссю

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене у вівторок скликає засідання Комісії з національної безпеки у зв'язку з інформацією, що з'явилася про безпілотник, який впав у Варенському районі біля кордону з Білоруссю.

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

"З огляду на ситуацію, що склалася, завтра о 10.00 я скликаю засідання Комісії з національної безпеки, на якому буде представлено всі обставини, пов'язані з цим інцидентом", – написала прем'єрка.

За словами Ругінене, об'єкт, що впав у Варенському районі, не становить загрози для безпеки населення.

"На місці події працюють поліція, Департамент пожежної охорони та порятунку, до місця події прямують вертоліт ВПС та інші сили – активовано план "Щит". Усією відкритою інформацією Литовська армія буде регулярно ділитися з громадськістю і якомога швидше", – написала вона.

У понеділок Національний центр управління кризами повідомив, що вночі у Варенському районі, недалеко від села Лавісас, за попередніми даними, впав безпілотник.

"Ми підтверджуємо, що на місці події видно уламки, поліція і департамент пожежної охорони працюють, а вертоліт ВПС також прямує на місце події для спостереження", – йдеться в заяві литовських військових, яку цитує LRT.

Згідно з даними камер спостереження, інцидент стався в ніч на понеділок о 3:04 ночі.

За словами свідка, на льоду озера на місці інциденту можна побачити уламки можливого об'єкта, що впав.

Нагадаємо, поширенішою проблемою поблизу кордону Литви з Білоруссю є метеозонди з контрабандними цигарками, через які нерідко доводиться закривати аеропорт Вільнюса.

У грудні 2025 року через регулярність таких інцидентів литовський уряд оголосив надзвичайний стан.