В Литве созывают комиссию по нацбезопасности из-за дрона, упавшего у границы с Беларусью

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене во вторник созывает заседание Комиссии по национальной безопасности в связи с информацией, появившейся о беспилотнике, который упал в Варенском районе возле границы с Беларусью.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, завтра в 10.00 я созываю заседание Комиссии по национальной безопасности, на котором будут представлены все обстоятельства, связанные с этим инцидентом", – написала премьер.

По словам Ругинене, упавший объект в Варенском районе не представляет угрозы для безопасности населения.

"На месте происшествия работают полиция, Департамент пожарной охраны и спасения, к месту происшествия направляются вертолет ВВС и другие силы – активирован план "Щит". Всей открытой информацией Литовская армия будет регулярно делиться с общественностью и как можно скорее", – написала она.

В понедельник Национальный центр управления кризисами сообщил о том, что ночью в Варенском районе, недалеко от села Лависас, по предварительным данным, упал беспилотник.

"Мы подтверждаем, что на месте происшествия видны обломки, полиция и департамент пожарной охраны работают, а вертолет ВВС также направляется на место происшествия для наблюдения", – говорится в заявлении литовских военных, которое цитирует LRT.

Согласно данным камер наблюдения, инцидент произошел в ночь на понедельник в 3:04 ночи.

По словам свидетеля, на льду озера на месте инцидента можно увидеть обломки возможного упавшего объекта.

Напомним, распространенной проблемой вблизи границы Литвы с Беларусью являются метеозонды с контрабандными сигаретами, из-за которых нередко приходится закрывать аэропорт Вильнюса.

В декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.