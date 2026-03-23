Естонія приєдналася до угоди щодо Спецтрибуналу проти агресії РФ

Естонія приєдналася до Розширеної часткової угоди про керівний комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії у Х, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що у понеділок, 23 березня, Естонія офіційно підписала документ, що підтверджує приєднання країни до Розширеної часткової угоди про керівний комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

"Цим кроком ми наближаємося до створення спеціального трибуналу та забезпечення його повноцінного функціонування", – додали у зовнішньополітичному відомстві країни.

Нагадаємо, угоду про створення Спецтрибуналу підписали у червні 2025 року.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави-агресора Росії, включаючи господаря Кремля Владіміра Путіна.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе під час візиту до Києва в лютому заявив, що початок роботи Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії залежить від "волі держав".

