Генсек Ради Європи відповів, від чого залежить дата початку роботи Спецтрибуналу щодо агресії РФ

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що початок роботи Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії залежить від "волі держав".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції у Києві.

У контексті початку роботи Спецтрибуналу Берсе зауважив, що Раді Європи необхідна "сильна підтримка і прихильність з боку держав".

"Це не може з'явитися і не може бути розроблено без сильної підтримки з боку держав. І це був той момент, коли я говорив, що ми готові. Нам це потрібно… І що це означає для питання, коли буде можливо створити цей трибунал? Це залежить від політичної волі держав", – зазначив він.

Нагадаємо, напередодні Берсе констатував занадто повільно роботу над підготовкою Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.

Водночас він запевнив, що Рада Європи як організація свою частину роботи виконала.

Нагадаємо, угоду про створення Спецтрибуналу підписали у червні 2025 року.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави-агресора Росії, включаючи господаря Кремля Владіміра Путіна.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".