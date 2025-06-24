У Раді Європи підтвердили підписання угоди з Україною щодо спецтрибуналу

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і президент України Володимир Зеленський у середу, 25 червня, підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

Цю інформацію підтвердила пресслужба Ради Європи, пише "Європейська правда".

Заяву про спецтрибунал у Раді Європи зробили після того, як Комітет міністрів РЄ у вівторок уповноважив генерального секретаря підписати угоду, яка охоплює Статут цього трибуналу.

"Цей трибунал, створений в рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи ґрунтується не на мовчанці чи безкарності, а на праві, принципах і діях", – наголосив Берсе.

Раніше про підписання угоди щодо спецтрибуналу повідомила українська сторона.

Це станеться в межах першого візиту президента України Володимира Зеленського до Ради Європи 25 червня.

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи запустив юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу 14 травня. Перед тим процес отримав політичне схвалення на спеціальному саміті у Львові 9 травня.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".