Эстония присоединилась к соглашению о Спецтрибунале по делу об агрессии со стороны РФ

Эстония присоединилась к Расширенному частичному соглашению об управляющем комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии в Х, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что в понедельник, 23 марта, Эстония официально подписала документ, подтверждающий присоединение страны к Расширенному частичному соглашению об управляющем комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

"Этим шагом мы приближаемся к созданию специального трибунала и обеспечению его полноценного функционирования", – добавили в внешнеполитическом ведомстве страны.

Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала подписали в июне 2025 года.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства-агрессора России, включая хозяина Кремля Владимира Путина.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе во время визита в Киев в феврале заявил, что начало работы Спецтрибунала по преступлению российской агрессии зависит от "воли государств".

