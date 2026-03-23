У Німеччині рятують великого кита, що викинувся на берег Балтійського моря

На півночі Німеччини у понеділок розпочали рятувальні роботи з порятунку великого кита, що викинувся на берег Балтійського моря.

Кита, якого вважають самцем горбатого кита, виявили вночі в Ніндорфі у Любецькій затоці.

Поліція та морські служби докладали всіх зусиль, щоб врятувати тварину та повернути її у море.

Причина викидання кита на берег поки що не встановлена, але знімки з дрона показали, що він застряг на піщаній мілині. Судячи зі стану шкіри тварини, експерти побоюються, що вона може бути хворою.

Влада вважає, що це може бути той самий кит, якого неодноразово бачили в Балтійському морі протягом останніх тижнів, зокрема в порту Вісмар, де його звільнили з рибальської сітки.

Балтійське море не є природним місцем проживання горбатих китів, оскільки воно занадто мілке і не має достатньої кількості їжі.

Морські експерти попередили, що навіть якщо рятувальні роботи будуть успішними, тварина може знову викинутися на берег.

Раніше біля берегів Польщі в сітях заплутався горбатий кит, його рятували чотири години.

У 2022 році повідомлялось, як у водах французької Сени виявили кіта-білугу, що помер під час спроби його повернути в море.